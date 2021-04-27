BUFFON-GALATASARAY İDDİASI!

BUFFON-GALATASARAY İDDİASI!

Liglerin sonlanmasına kısa bir süre kala, İtalyan medyası çok tuhaf bir iddiada bulundu. Tuttosport, Juventus'un 43 yaşındaki efsane kalecisi Gianluigi Buffon'un transfer olabileceği 5 takım arasında Galatasaray'ı da gösterdi. Sarı-Kırmızılı ekibin, başarılı eldiven Fernando Muslera ile geçtiğimiz ay 2024 yılına kadar sözleşmesi uzatması, Buffon'un transfer ihtimalini oldukça azaltıyor. Haberde Galatasaray'ın yanısıra Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Sporting Lizbon ve Dinamo Kiev de İtalyan efsanenin gidebileceği takımlar arasında gösterildi.

Kariyeri başarılarla dolu olan ve tarihin en önemli kalecilerinden olan Gianluigi Buffon, 1978 doğumlu ve aktif en yaşlı futbolcular arasında. Son 2 sezonda İtalyan devi Juventus'ta yedek kalan ve nadiren forma giyen Buffon'un, kariyerinin son zamanlarında yedek kalmak istemeyeceği öngörülüyor. Haberde, 19 Mayıs'ta oynanacak olan Juventus-Atalanta kupa finalinin, efsane eldivenin Juventus kariyerinin büyük ihtimalle son maçı olacağı vurgulandı.

Futbola Parma'da başlayan ve 2001'den bu yana Juventus forması giyen Buffon, 2018/19 sezonunda ise PSG adına ter dökmüştü.



