Copa America'da Peru forması ile çıktığı 7 maçta 4 gol ve 1 asist yapan Gianluca Lapadula, turnuvaya damga vuran isimlerden bir tanesi olmuştu. Trabzonspor 'un da 31 yaşındaki forvet ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Gelen son haberlere göre İtalya Serie A'dan küme düşen Benevento'nun formasını giyen Lapadula'nın, kariyerini burada sürdürmek istemediği öğrenildi. Ayrıca Perulu futbolcunun taliplerinin her geçen gün arttığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Trabzon'a daha yakın

Lapadula için İtalya'dan, Parma, Torino ve Empoli, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den ise Leicester City devrede. Ancak Kolombiya basınında yayın yapan birçok medya kuruluşu, oyuncunun Trabzonspor'a daha yakın olduğunu söylüyor. Ayrıca en ciddi teklifin Karadeniz devi tarafından yapıldığı da belirtiliyor.