Süper Lig 'de ilk haftayı Kayserispor'u 1-0 yenerek kayıpsız atlatan Beşiktaş , dün akşam oynanan ikinci hafta maçında Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

30 dakikada 3-0 yaptı

Karşılaşmaya etkili başlayan Siyah-Beyazlılar 30 dakikada skoru 3-0'a getirmeyi başarmıştı. Henüz 3. dakikada N'Koudou ile 1-0 öne geçen Beşiktaş'ta golün asisti Kayserispor maçında olduğu gibi yine Hollandalı futbolcu Weghorst'tan gelmişti. 20. dakikada Ghezzal'ın uzun pasında topla buluşan Salih, sağ çaprazdan direk dibine yapmış olduğu vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 30. dakikada ise N'Koudou'nun ceza sahasına yaptığı yerden ortaya hareketlenen Ghezzal kendini yerde bulmuştu ve kazanılan penaltı sonucunda skor 3-0 olmuştu.

Kırmızı kart rüzgarı tersine çevirdi

37. dakikada genç stoper Emrecan Uzunhan'ın ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla Alanyaspor atakları sıklaştı. İlk yarının sonlarında Efkan Bekiroğlu'nun harika serbest vuruş golüyle devre 3-1 sona erdi.

Saiss kaleleri şaşırdı

İkinci yarıda tam Alanyaspor fırtınası vardı. Beşiktaş'ı sahasına hapseden Akdeniz ekibi atakları sonucunda 81. dakikada Romain Saiss'in ters kafa vuruşuyla skoru 3-2'ye getirdi. 90. dakikada ise Gedson Fernandes'in ceza sahasında Candeias'a yaptığı faul sonrası Alanyaspor 3-0'dan geri gelerek maçı 3-3 bitirmeyi başardı.

Hakem kararları çok tartışıldı

Maçın ardından ise Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in oyuncu değişikliği tercihleri eleştirilirken, karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kol'un yönetimi çok tartışıldı.

Ghezzal'ın tepkisi bitmedi

Maç sonrasında sosyal medyada Beşiktaş'ın kaptanı Rachid Ghezzal, Yasin Kol'a tepkisini göstermeye devam etti. Önce hakeme yaptığı itirazın fotoğrafını paylaşan Ghezzal paylaşımına, 'Bu akşam ki sonuç tam bir hayal kırıklığı, 3 puan ile dönmediğimiz için çok üzgünüm . Fakat pozitif düşünmeye devam etmeliyiz . Her zaman ki gibi taraftarlarımıza destekleri için çok teşekkür ederiz' notunu düştü.

Weghorst'un pozisyonunu paylaştı

Cezayirli yıldız daha sonra da Weghorst'un sarı kart gördüğü pozisyonu hikayesinde paylaşarak Yasin Kol'un yönetimini eleştirdi.