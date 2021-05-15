Kartal’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Beşiktaş’taki planlarıyla ilgili olarak dün Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, “İlk imza attığımda çok sayıda oyuncu gelip gitmişti. 15. sıradaydık. Büyük kulüpte olduğunuzu biliyorsunuz ama şampiyonluk için oynayacağınızı düşünmüyorsunuz. Birlikte uyum sağladık ve hak ettiğimiz gibi lideriz. Dürüst olmak gerekirse Türkiye’de bu kadar başarılı olacağımı beklemiyordum. Şimdi işi bitirip bu büyük kupayı kazanmalıyız. Şampiyonluk için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Beşiktaş ve Leicester görüşecek’

Sezon başında 1 yıllığına satın alma opsiyonu olmadan kiralanan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’taki geleceğiyle ilgili olarak ise, “Transfer konusu sadece bana bağlı değil. Beşiktaş ve Leicester City görüşecek. Lyon ile ilgili birçok iddia çıkıyor ama bana teklif gelmedi” yorumunu yaptı.