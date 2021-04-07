Ghezzal takıma geri dönüyor

Kart cezasını tamamlamasının ardından bugünkü maçla birlikte ilk 11'deki yerine dönecek olan Cezayirli kanat oyuncusu, gol ve asistlerine kaldığı yerden devam etmeye çalışacak. Ghezzal'in kadroya katılımı sonrası geçen haftaki Kasımpaşa mücadelesine sağ açık olarak başlayan Valentin Rosier, bek hattına geri dönecek. Öte yandan koronavirüs tedavisi tamamlanan ve karantinası sona eren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün de bu maçta oynayıp oynamayacakları TFF prosedürleri gereği bugün belli olacak.