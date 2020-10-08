Ghezzal sahaya çıktı

Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den sezon sonuna kadar kiraladığı Rachid Ghezzal, Kara Kartal’daki ilk idmanına dün çıktı. İlk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni hocasından oyun planları ve taktik anlayışlarıyla ilgili olarak bilgi aldı. Ardından sahaya inen 1,82’lik hücumcu, Beşiktaş’taki birinci çalışmasında kondisyon depoladı. Sağ kanat hattına ek olarak görev verilmesi halinde forvet bölgesinde de görev yapma özelliği bulunan tecrübeli futbolcu, milli takımda bulunan isimler dışında kalan ekiple de tanıştı. Tecrübeli futbolcu, yaklaşık 3 haftalık boşlukta takımla iyi bir şekilde hazırlanıp ardından 26 Ekim’de Denizlispor mücadelesiyle beraber ilk 11’e geçmek istiyor.

İlk idmanında ofansif yönünün ne kadar güçlü olduğunu gösteren Ghezzal, teknik ekibin beğenisini kazandı.