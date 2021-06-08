Beşiktaş 'ın kapılarını yeniden açtığı ve adeta futbola geri döndürdüğü Aboubakar, son 10 maça sakatlık bahanesiyle çıkmamış ve sözleşmesinde bulunan "30 maça çıkarsa kontratı otomatik olarak uzar" maddesinin devreye girmesini engellemişti. Kamerunlu futbolcu daha sonra Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'a transfer olmuştu.

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Bu gelişmelerin ardından Aboubakar'ın eski takım arkadaşlarından ilktepkiler gelmeye başladı. Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve N'Koudou, Aboubakar'ı Instagram üzerinde takip etmeyi bıraktılar.

Takipçi sayısında hızlı düşüş

Ayrıca Aboubakar'ın instagram takipçi sayısında da büyük düşüş yaşanıyor. Son 10 dakikada 3 bin kişi Aboubakar'ı takipten çıktı.



