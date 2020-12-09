Ghezzal: Quaresma gibi olmak istiyorum

Kara Kartal’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiraladığı Rachid Ghezzal, Beşiktaş’ta ortaya koyduğu etkili performansla kısa sürede Siyah-Beyazlı camianın takdirini kazanmıştı. Takımın dün sabahki idmanı öncesinde Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cezayirli kanat oyuncusu, önemli açıklamalarda bulundu. Kötü günleri geride bıraktıklarını söylen Ghezzal, "Üst üste 3 galibiyet alarak iyi bir döneme geçtik. Hepimiz gibi ben de çok mutluyum. Galibiyetlerimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

‘Mahrez, en iyi Afrikalı’

Manchester City forması giyen vatandaşı Riyad Mahrez’le sık sık kıyaslanan başarılı futbolcu, bu konuyla ilgili olarak, "Riyad Mahrez ile kıyaslandığımı duymak benim için onur verici. Bence o en iyi Afrikalı futbolcu. Ben de onun seviyesine çıkabilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

'Quaresma gibi olmak istiyorum'

Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ta bir efsane. Beşiktaş’ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Umarım ben de taraftarla böyle bir bağ kurarım"

‘Taraftarın desteğine teşekkürler’

Potansiyelli bir takım olduklarını kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, "İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Herkese ihtiyacımız var. Herkesin katkı sağlaması bizin için çok önemli. Taraftarların desteğine teşekkür ederim. Kendi durumum önemli değil, iyi oynamalıyız ve Beşiktaş kazanmalı" açıklamasını yaptı.

‘Sergen hoca özgüven verdi’

Kara Kartal’la 1 sezonluk kiralık sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu, gelecek planları konusunda, "Çok fazla maç var. Hedefimiz var. Şu an Beşiktaş’la başarılar kazanmak istiyorum. Ondan sonrasına bakarız. Beşiktaş ve Sergen hoca, bana özgüven duygusu verdi. Kendimi burada iyi hissediyorum. Transferimi konuşmak için çok erken. Önce Beşiktaş’ta bir şeyler kazanmak istiyorum. Şu an sadece buna konsantreyim" ifadelerini kullandı.

‘Kendi hedeflerime odaklandım’

Oynadığı sağ kanatta daha önce yıllarca Quaresma’nın oynadığının hatırlatılması üzerine Ghezzal, "Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ta bir efsane. Beşiktaş’ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Umarım ben de taraftarla böyle bir bağ kurarım. Benim de hedeflerim var ve benim mevkimde oynayan oyunculardan ziyade kendi hedeflerime odaklanmış durumdayım" diyerek sözlerini tamamladı.