Ghezzal ısınıyor

Siyah-Beyazlılar’ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiraladığı Rachid Ghezzal, Beşiktaş’ta çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Cezayirli kanat oyuncusu, dün sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanda da özel kondisyonerle hazırlıklarına devam etti. Kara Kartal’ın Süper Lig’de 26 Ekim Pazartesi günü Denizlispor’la oynayacağı karşılaşmaya kadar tam olarak hazır olmayı planlayan deneyimli isim, ilk karşılaşmadan itibaren formayı kapıp ardından kalitesini sergilemenin hesaplarını yapıyor.