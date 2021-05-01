Ghezzal, Hatayspor maçı öncesi orucunu hurma ile açtı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal, Ramazan ayında oruç tuttuğunu daha önce ifade etmişti. Deplasman maçları hariç orucuna devam eden Ghezzal, iç sahadaki Hatayspor maçı öncesinde iftarını hurma ile yaptı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal, Ramazan ayında oruç tuttuğunu daha önce ifade etmişti. Deplasman maçları hariç orucuna devam eden Cezayirli oyuncu, iç sahadaki Hatayspor maçı öncesinde iftarını hurma ile yaptı.
Ghezzal hurma ve su ile orucunu açarken Hatayspor'da da golcü oyuncu Diouf, ısınma sırasında oruç açtı
Fotoğraf: Murat Akbaş
Görüntü: beIN Sports