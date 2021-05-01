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Ghezzal, Hatayspor maçı öncesi orucunu hurma ile açtı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal, Ramazan ayında oruç tuttuğunu daha önce ifade etmişti. Deplasman maçları hariç orucuna devam eden Ghezzal, iç sahadaki Hatayspor maçı öncesinde iftarını hurma ile yaptı

01 Mayıs 2021, Cumartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Ghezzal, Hatayspor maçı öncesi orucunu hurma ile açtı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal, Ramazan ayında oruç tuttuğunu daha önce ifade etmişti. Deplasman maçları hariç orucuna devam eden Cezayirli oyuncu, iç sahadaki Hatayspor maçı öncesinde iftarını hurma ile yaptı.

Ghezzal hurma ve su ile orucunu açarken Hatayspor'da da golcü oyuncu Diouf, ısınma sırasında oruç açtı

Fotoğraf: Murat Akbaş


Görüntü: beIN Sports

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