Ghezzal, Hatayspor maçı öncesi orucunu hurma ile açtı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal, Ramazan ayında oruç tuttuğunu daha önce ifade etmişti. Deplasman maçları hariç orucuna devam eden Cezayirli oyuncu, iç sahadaki Hatayspor maçı öncesinde iftarını hurma ile yaptı.

Ghezzal hurma ve su ile orucunu açarken Hatayspor'da da golcü oyuncu Diouf, ısınma sırasında oruç açtı

Fotoğraf: Murat Akbaş





Görüntü: beIN Sports