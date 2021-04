Ghezzal geleceğiyle ilgili konuştu! Beşiktaş detayı...

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, beIN Sports'a özel röportaj verdi, hedefleri, geleceği ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte Cezayirli oyuncunun sözleri: Beşiktaş hakkında bana fikir verecek çok insan yoktu. Beşiktaş hakkında bilgim vardı, her zaman şampiyonluğa oynadığını ve Avrupa'da olduğunu biliyordum. Türkiye hakkında konuştuğum tek kişi Slimani'ydi. Onun buradaki tecrübesi iyi geçmemişti. Ben de kendimi tekrar ispatlamak için fırsat arıyordum. Sürekli oynayabilmek önemliydi. Bunu da şampiyonluğa oynayan bir takım içinde yapabilmek önemliydi. Hepsi bir araya geldi.

'Sergen Yalçın'ın rolü...'

Kendimi saha içinde rahat hissediyorum ve rahat ifade edebiliyorum. Bunda Sergen Yalçın'ın çok önemli bir rolü var. Gelir gelmez bana güvenini hissettirdi. Kendisi uzun yıllar 10 numarada oynamış biri ve beni asla kısıtlamadı. Beşiktaş'ta mutlu olduğum sahada da anlaşılıyor. Buraya seviyemi yükseltmeye gelmiştim. Beşiktaş'ta devam etme konusunda olumlu bir noktadayım. Ailem ve ben mutluyuz. Herkesle iyi ilişkiler geçirdim ve devam etme fikri iyi bir fikir. Koşullar oluşur ve kulüpler anlaşırsa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim. İnşallah kalırım. Bizim 8 maçımız var (7 maç kaldı) ve hepsi zor maçlar. Henüz hiçbir şey kazanmış değiliz, her şey bizim elimizde. Her şey bize bağlı. Bütün maçlara yüzde 200'le çıkıp her maçı kazanmaya çalışacağız.

Ghezzal'dan gole katkı

Rachid Ghezzal, Ankaragücü karşılaşmasında da katkıda bulundu. İlk yarının bitimine doğru serbest atış kazanan Beşiktaş'ta topun başına geçen başarılı futbolcu, meşin yuvarlağı öyle bir yere attı ki Ankaragücülü Kulusic, kafasıyla kendi kalesine atmak zorunda kaldı. Siyah-Beyazlı formayla 24 lig ve 3 kupa maçına çıkan Cezayirli oyuncu, 14 asistle ligin zirvesinde yer alıyor. Ghezzal, "Bugün (dün) 2 önemli puanı kaybettik ama futbolda bunlar var. Normale göre kötü oynadık, 3 puanı açıkçası hak etmedik. Başından beri şampiyonluğa inanıyoruz. Şampiyon olmak için oynuyoruz ve hala aynı duyguya sahibiz. Şampiyonluk için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.