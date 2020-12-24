Ghezzal Caner'i yakaladı! En çok asist yapan...
Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Ghezzal, son olarak Ankaragücü maçında Vida'nın golünde asist yapan oyuncu oldu. Toplamda 5 asiste ulaşan Ghezzal böylece Caner Erkin'e ortak oldu ve ligin en çok asist yapan iki oyuncusundan biri oldu
Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal, son olarak Ankaragücü maçında Vida'nın golünde asist yapan oyuncu oldu. Ghezzal böylece Süper Lig'de toplam 5 asiste ulaştı ve Caner Erkin'e ortak oldu.
Geride kalan haftalarda Beşiktaşlı Ghezzal ve Fenerbahçe'den Caner Erkin ligin en çok asist yapan iki oyuncuları oldu