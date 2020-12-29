Ghezzal asist sayısını 6'ya yükseltti
Siyah-Beyazlılar’ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Sivasspor karşısında Güven Yalçın’a yaptığı asistle bu sezonki gol pası sayısını 6’ya yükseltti. Bu alanda krallık koltuğunu başka futbolcularla paylaşan yıldız futbolcu, dün akşamki katkısıyla zirveye tek başına çıktı.
Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den sezon sonuna kadar kiraladığı Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla şovuna devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’a kısa sürede uyum sağlayan Cezayirli kanat oyuncusu, dün akşamki Sivasspor mücadelesine de damgasını vurmasını bildi. 28 yaşındaki futbolcu, dün akşam Sivasspor’u Vodafone Park’ta 3-0’lık skorla devirdikleri karşılaşmada 18. dakikada Güven Yalçın’ın asistini yaptı.
Vida’ya 2 asist yapmıştı
Son 2 maçta Domagoj Vida’ya iki gol pası veren Ghezzal, dün akşamki maçla birlikte bu sezondaki asist sayısını 6’ya yükseltti. Daha önce yarışta; Caner Erkin, Edin Visca ve Emrah Başsan’la birlikte zirveyi paylaşan tecrübeli futbolcu, Sivasspor karşısındaki performansı sonrasında bu rakiplerini de geride bırakmayı başararak koltuğa tek başına geçmeyi başardı.