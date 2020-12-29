Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den sezon sonuna kadar kiraladığı Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla şovuna devam ediyor. Siyah-Beyazlılar’a kısa sürede uyum sağlayan Cezayirli kanat oyuncusu, dün akşamki Sivasspor mücadelesine de damgasını vurmasını bildi. 28 yaşındaki futbolcu, dün akşam Sivasspor’u Vodafone Park’ta 3-0’lık skorla devirdikleri karşılaşmada 18. dakikada Güven Yalçın’ın asistini yaptı.

Vida’ya 2 asist yapmıştı

Son 2 maçta Domagoj Vida’ya iki gol pası veren Ghezzal, dün akşamki maçla birlikte bu sezondaki asist sayısını 6’ya yükseltti. Daha önce yarışta; Caner Erkin, Edin Visca ve Emrah Başsan’la birlikte zirveyi paylaşan tecrübeli futbolcu, Sivasspor karşısındaki performansı sonrasında bu rakiplerini de geride bırakmayı başararak koltuğa tek başına geçmeyi başardı.



