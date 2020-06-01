Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun genel manejeri Maurizio Gherardini, EuroLeague'in 2019-20 sezonuna ilişkin verdiği iptal kararını değerlendirdi.

Cantieri Aperti 365'e konuşan İtalyan yönetici, verilen kararı desteklediğini dile getirdi.

EuroLeague'in farklı bir karar adına seçeneği kalmadığını belirten Gherardini, "EuroLeague, katılımcılara sağlıklı ortam sunmak adına mümkün olan her şeyi yaptı. Bunun yanı sıra devam etmek adına da her yolu denedi. Son 20 yılın belki de en dengeli ve güzel sezonu oldu ama başka bir şans kalmadı. Üzücü ama bu görülmemiş karar alınmak zorunda kalındı" dedi.

Fenerbahçe Beko ile de sezon içinde toparlandıklarını aktaran İtalyan basketbol adamı, "Bazı sakatlıklarımız vardı. Bazı oyuncularımız Dünya Kupası'ndan yorgun döndüler ve bazı yeni oyuncular da kadromuza eklendi. Değişiklikler, eklemeler ve Vesely'nin dönüşü ile denge ve ritim bulmaya başladık. Kupayı kazandık, tekrar Play-Off potasına geldik ve sanırım umduğumuz dengeye ulaşıyorduk" dedi.