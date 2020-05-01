Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, İtalyan basketbol sitesi Eurodevotion ile uzaktan gerçekleştirdiği canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Zeljko Obradovic'in geçtiğimiz gün taraftarlara yönelik paylaştığı açıklamaların çok açık bir mesaj verdiğini belirtti.

Deneyimli spor adamı yaptığı açıklamada, "Obradovic'in mesajı organizasyonumuza çok yardımcı oldu. Ancak tüm kulüpler, bu acil durumu ve bunun etkilerini anlamaya çalışıyor. Mesaj çok açıktı. Obradovic'in verdiği mesaj, kulüp için önemliydi. Elbette Fenerbahçe de bu süreçte nasıl davranacağını düşünüyor" dedi.

Obradovic, geçtiğimiz günlerde paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

'Benim için şu anda en önemli konu herkesin sağlığı'

"Umarım bu açıklamamı okuyan herkesin sağlığı yerindedir. Hastalıkla mücadele eden herkesin de bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz durum yüzünden son zamanlarda açıklama yapmak istemedim. Lig ve antrenmanlar askıya alındığı andan beri genel menajerimiz, yönetim ekibi, koç ekibi ve oyuncularımızla devam eden bir iletişim halindeyim. Benim için şu anda en önemli olan konu hepsinin ve ailelerinin sağlığı"

'Kontratla alakalı ne Fenerbahçe'yle ne de başka bir kulüple henüz bir görüşmem olmadı'

"İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkındayım ve bu yüzen önümüzdeki en iyi yol haritasını çizebilmek adına hepsiyle sıkı bir kontak içerisindeyim. Benim durumumla alakalı birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. 2020 Haziran ayına kadar Fenerbahçe Beko’nun koçuyum ve şu anda Fenerbahçe’nin çıkarları için en iyisi neyse onu yapmaya odaklanıyorum. Kontratla alakalı ne Fenerbahçe'yle ne de başka bir kulüple henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı"

'Önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe'nin koçu olmaya devam etmenin birinci önceliğim olduğunu söylemek istiyorum'

"Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var. Şu ana kadar diğer kulüpler ve kendi kulübümle görüşme yaptığıma dair çıkan tüm haberler gerçeği yansıtmayan yalan haberlerdir. Duruma açıklık getirmek için önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe’nin koçu olmaya devam etmenin birinci önceliğim olduğunu söylemek istiyorum. Bu isteğimi Fenerbahçe taraftarları ile paylaşmak istedim"