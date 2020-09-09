Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, ülkesinde Viitorul'un başındaki görevini bıraktıktan sonra İtalya'dan sürpriz bir teklif aldı. Galatasaray'da hem futbolcu hem teknik direktör olarak görev yapmış Gheorghe Hagi'ye İtalya Serie B ekiplerinden Pescara talip oldu.

Sportmedia.ro'ya göre Hagi ile temasa geçen İtalyan ekibi teklifini iletse de bu tecrübeli hoca tarafından reddedildi. Hagi'nin kendisine sunulan projeden çok memnun olmadığı ve takımda Serie A'ya yükselme potansiyeli görmediği aktarıldı.

Viitorul'daki görevinin ardından Hagi'nin ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediği de belirtilmekte.