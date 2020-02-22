Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi şov yaptı

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 Turu’nda Steven Gerrard’ın hocalığını yaptığı Glasgow Rangers, ilk maçta 2-0 mağlup duruma düştüğü mücadelede Braga karşısında evinde 3-2’lik galibiyet uzandı. Nefes kesen mücadelede Rangers’a galibiyeti getiren isim, Galatasaray ’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’ydi.

Babasının izinde adım adım ilerleyen Ianis, biri zaferi getiren olmak üzere iki gol birden attı. Hagi de oğlunu, bu mücadelede tribünden takip etti.