Deplasmanda 6-3 kaybettiği maçın rövanşında Gent'i 2-1 mağlup eden Viitorul, UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turunda veda etmişti. Karşılaşma sonrası eleştirilerin hedefindeki isim olan Gheorghe Hagi, düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik tepkilere Galatasaray'da forma giydiği yılları örnek göstererek yanıt verdi.

Sarı Kırmızılılar'da forma giydiği ilk üç yılda da kendi evlerindeki Avrupa maçlarını kazandıklarını ancak deplasmanda yenildiklerini söyleyen Karpatların Maradona'sı "Dördüncü ve beşinci yılımdaysa rakiplerimizi her yerde yenmeye başlamıştık. Aynı senaryoyu ilerleyen yıllarda da göreceksiniz. Unutmayın ki bu takımı sıfırdan buralara getirdim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler