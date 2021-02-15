Türk futbolunda efsaneleşmiş bazı yabancı futbolcular vardır. Bu futbolculardan birisi de Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış Gherghe Hagi'dir. Hagi "Karpatların Maradonası" lakabı ile ülkemizde tanınmaktadır. Ülkemizde uzun yıllar boyunca oynamış olan Hagi, pek çok Avrupa kupasında da görev almıştır. Ülkemize gelmiş olan en büyük kupalardan UEFA kupasının baş mimarlarından biri olarak kabul edilen Hagi, orta saha mevkiinde forma giyen bir futbolcudur. Forvet arkasında da oynayan Hagi, ülkemizde teknik direktörlük de yapmıştır.

Gheroghe Hagi 1.74 metre boya sahip olan Hagi, kariyeri boyunca 500'ü aşkın maçta forma giymiştir. Oldukça yetenekli ve asistleri ile ön plana çıkmış bir futbolcudur. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcular arasında gösterilmektedir. Kariyerinin zirve dönemlerini ülkemizde yaşamıştır. Kariyeri boyunca 237 golü bulunmaktadır. Galatasaray'ın efsane yabancı futbolcuları arasında yer almaktadır. Hem Real Madrid hem de Barcelona'da oynamış olan nadir futbolcular arasındadır. Gheorghe Hagi şuan Vitorul kulübünün hem yöneticisi hem de sahibidir.

Gheorghe Hagi nereli?

Romanya doğumlu olan Gheorghe Hagi aslen Rumen'dir.

Gheorghe Hagi kaç yaşında?

1965 yılında doğmuş olan Gheorghe Hagi 56 yaşındadır.

Gheorghe Hagi Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye İspanya'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Barcelona'dan gelmiştir. Gheorghe Hagi Süper Lig kariyeri boyunca sadece Galatasaray forması giymiştir.

Gheorghe Hagi kimdir?

Gheorghe Hagi Romanya'nın Sacale kentinde dünyaya gelmiş bir futbolcudur. Gheorghe Hagi futbola 12 yaşında başlamıştır. 1978 yılında Farul takımı altyapısında ilk olarak top oynamaya başlayan Hagi, bu takımın altyapısında yaklaşık olarak 2 yıl forma giymiştir. Gheorghe Hagi 1980 - 1981 yılları arasında ise Luceatarul Bucureşti takımı altyapısında 1 sene oynamıştır. İlk oynadığı altyapı kariyerine başladığı takım ile tekrardan 1981 - 1982 yılları arasında altyapı kariyerine devam eden Hagi, 1982 yılında Farul takımı ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Gheorghe Hagi Farul takımı ile 18 resmi karşılaşmada forma giymiş ve 7 gol atmıştır. Gheorghe Hagi 1983 yılında Romanya takımlarından olan Sportul takımı ile 5 senelik bir sözleşme imzalamıştır. Sportul takımı ile 108 resmi karşılaşmada görev yapan Hagi, yeteneği ile adeta göz kamaştırmıştır. Bu takımda 58 gol kaydeden Gheorghe Hagi Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Gheorghe Hagi yine ülkesinin en büyük takımlarından olan Steaua Bükreş takımı ile 1987 - 1990 sezonunda anlaşmıştır. Steaua Bükreş takımı ile 97 resmi karşılaşmada forma giyen Hagi, bu takımda 76 gol atarak muhteşem bir istatistiği imza atmıştır.

Hagi bu istatistiği sayesinde Real Madrid kariyerine başlamıştır. Real Madrid ile 1990 - 1992 yılları arasında forma giyen Gheorghe Hagi, 64 resmi karşılaşmada forma giymiş ve 16 gol atmayı başarmıştır. Real Madrid forması ile dikkat çeken bir oyuncu olmuştur. Hagi daha sonra kariyerine İtalya takımlarından olan Brescia takımı ile devam etmiştir. Brescia formasını 2 yıl giyen Hagi, 14 gol atmıştır. Hagi Brescia'dan sonra dünyanın en büyük kulüplerinden olarak gösterilen Barcelona ile anlaşmıştır. Barcelona ile 36 resmi karşılaşmada forma giyen Gheorghe Hagi 7 gol atmıştır.

Bu noktadan itibaren Gheorghe Hagi, kariyerinin belki de zirve dönemlerini yaşayacağı takım olan Galatasaray ile 1996 yılında anlaşmıştır. Gheorghe Hagi kariyeri boyunca en çok Galatasaray forması giymiştir. Galatasaray formasını tam 132 kez giyen Gheorghe Hagi bu maçlarda 59 gol kaydetmiştir. Gheorghe Hagi Galatasaray ile UEFA kupası zaferi de yaşamıştır. Galatasaray ile ayrıca UEFA süper kupanın da sahibi olmuştur. Hagi süper ligde 4 şampiyonluk yaşamış ve 2 kez de Türkiye kupası sevinci yaşamıştır. Kariyeri boyunca toplam 516 resmi karşılaşmada görev almıştır. Yeteneği ile hala Türkiye'de ki gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olarak gösterilir.

Gheorghe Hagi'nin Milli Takım kariyeri

İlk kez 1983 yılında Romanya milli takımına davet edilmiş Gheorghe Hagi, 2000 yılına kadar milli takımda forma giymiştir. 125 resmi maçta 35 gol atmıştır.

Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlük kariyeri

- Romanya (2001 - 2002)

- Bursaspor (2003)

- Galatasaray (2004 - 2005)

- Politehnica (2005 - 2006)

- Steaua Bükreş (2007)

- Galatasaray (2010 - 2011)

- Vitorul (2014 - devam ediyor)