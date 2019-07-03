Gheorghe Hagi: 'Ianis Hagi, birkaç gün içinde imzayı atacak'

Babası Gheorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul'da forma giyen Ianis Hagi, uzun bir süredir Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşinden koşturuyordu. Baba Hagi, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen 20 yaşındaki oğlunun geleceğiyle ilgili ülkesi Romanya'da yayım yapan Gazeta Sporturilor'a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Transferdeki önceliğimiz, maaş ya da kulübün kasasına girecek bonservis değil, Ianis'in oynayabileceği bir kulübe gitmesi. Şu ana kadar bize ulaşan teklifleri değerlendiriyoruz. Birkaç gün içinde de Gheorghe Popescu, ben ve Ianis nihai kararımızı vereceğiz. Görüştüğümüz takımlar arasında Avrupa'nın çok büyük kulüpleri var. Barcelona'ya gitmesi bence anlamsız olur. Ama neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler