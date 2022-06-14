Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Galatasaray 'da gözler yeni teknik direktör arayışlarına çevrilmiş durumda. Takımın başına geçecek isim henüz belirsizliğini korurken son günlerde gündeme gelen kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'de flaş bir gelişme yaşandı.

Rumen basınında Gazeta Sporturilor'da yer alan habere göre Hagi'nin Galatasaray'ı çalıştırmaya istekli olduğunu belirtildi.

"Galatasaray'a gitmek için can atıyorum"

Ayrıca haberin detaylarında Hagi'nin Sarı-Kırmızılı ekibin başına geçmek istediğine yönelik şu açıklamalarına yer verildi: "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarın performans istediği bir takım, yeniden Avrupa'da önemli bir isim olmak istiyorlar. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onları orta sıralarda gördüğümde acı çekiyorum."

Ayrıca Rumen efsanenin reddedemeyeceği tek kulübün Galatasaray olduğunu söylediğinin de altı çizildi.

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Hagi, futbolculuk döneminin dışında Mart 2004 - Mayıs 2005 ve Ekim 2010 - Mart 2011 tarihleri arasında Sarı-Kırmızılı ekipte teknik direktör olarak görev yapmıştı.



