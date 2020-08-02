Vücutta meydana gelen kimyasal reaksiyonlar konusunda enzimler oldukça önemli bir görev üstlenir. Özellikle taşıyıcı bir molekül olarak görevlerini gerçekleştirirler ve diğer moleküllerin hareket etmesine olanak tanırlar. Üstelik bu görevlerini karaciğer ile beraber pankreas gibi pek çok farklı organ üzerinden gerçekleştirirler. Yaşanabilecek olası sağlık sorunları söz konusu olduğu zaman, GGT testi yapılarak enzim üzerinden ölçüm gerçekleşmektedir.

GGT testi nedir?

Karaciğerde herhangi bir hasar yaşanıp yaşanmadığını anlayabilmek için yapılan testte GGT testi denir. Bağlantılı olarak safra kesesi, dalak, pankreas ve böbrekler üzerinden kalıcı bir hasar olup olmadığı bu noktada ortaya çıkarılmaktadır. Laboratuvar ortamında ve uzman doktor kontrolü altında gerçekleştirilen bir testtir.

GGT testi neden yapılır?

Vücutta protein üretilmesi ve zehirlerin filtrelenmesi konusunda karaciğer büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda vücudun yağlanması için gerekli olan madde olarak safrayı da salgılar. Bu tür durumlar yaşanmadığı zaman belli başlı bazı sorunların ortaya çıktığı anlaşılır. Meydana gelen belirtiler ile beraber karaciğerde sorun olduğu anlaşılırsa, bunu kesin tespiti için GGT testi gerçekleşir.

GGT testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen GGT testinin sonuçları gün içerisinde alınabilmektedir. Ancak söz konusu karaciğer olduğu zaman önemli biri organ olarak, başka tetkik ve testlerin yapılması da gerekebilir. Bu durum kesin teşhis konusunda sürenin biraz daha uzamasına etken olabilir.

GGT testi aç karnına mı yapılır?

GGT testi için en doğru sonucun ortaya çıkarılabilmesi için dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı hususlar mevcuttur. Özellikle aç karnına yapılması gereken bir test olduğunu dile getirmek mümkün. Genel olarak testten önce 8 saat boyunca herhangi bir gıda tüketimi yapılmamalıdır. Yalnızca su tüketimi gerçekleştirilebilir. Böylece yapılacak test ile beraber karaciğer üzerinden, düşüklüğü ya da yüksekliğine bakılmak suretiyle sorun tespit edilir.