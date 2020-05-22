Geven Otu, baklagiller familyasından gelir. Yetiştiği bölgelere göre yapısal anlamda değişim gösteren Geven Otu, Çin'de yetiştiğinden Çin Geveni olarak adlandırılır. Bitkisel tıpta alternatif olarak tercih edilmeye başlayan Geven Otu, koyu kahverengi renginde bir köke sahiptir. Antik bilimcilerin kullanım tercihleri arasında yer alan bitki, günümüzün çeşitli araştırma konularından biridir.

Geven otu nedir?

Küçük çalıların ortak ismi olarak bilinen Geven Otu, yetiştiği ortamlara göre tür ve yapısal bakımdan değişiklik gösterebilir. Ana vatanı Çin ve Moğolistan'dır. İsmi Çince Sarı Lider anlamına gelir. Geven Otunun kullanımına dair ilk bulgular Milat Öncesi 1. yüzyıla dayanan bazı yazılı kaynaklardır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden, çeşitli enfeksiyonlarda kullanılıyor.

Alerjik durumlarda, ağır grip sorunlarında Geven Otu yine tercihler içerisinde bulunabiliyor. Geven Otu, hastalıklar oluşmadan önce belirtilen ölçülerde kullanılırsa, kişiden bakteri ve virüslerin uzak kalmasını sağlayabilir. Sağlıklı insanlarda antikor seviyesinin artmasına yardımcı olur.

Geven otunun faydaları nelerdir?

Geven Otu, insan vücudu üzerinde genel anlamda düzenleyici etkiye sahiptir. İçerisinde; kolin, gliserizin, asparagin, polisakkarit gibi maddeler bulunur. İşte Geven Otu faydaları.

- Kan dolaşımı sorunlarının azalmasına yardımcı olur. Kalbin kanı daha kolay şekilde pompalamasını sağlar. Kalp ve damar rahatsızlığı yaşayan bireylerde etkili şekilde kullanılıyor.

- İdrar sökücü etkisinin yanında kandaki pıhtılaşma oranının düşürmede etkilidir.

- İdrarda protein birikmesinin önüne geçer. Buda prostata karşı engelleyici olmasını sağlayabiliyor.

- Uzmanların verdiği tavsiyelere göre düzenli olarak kullanılması dahilinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Ayrıca dalak ve akciğer sorunlarında fayda sağlandığı aktarılmıştır.

- İştahsızlık, ishal, nefes darlığı gibi problemlerin yanı sıra, halsizliklerin giderilmesi amacıyla tercih edilen bitkiler arasında bulunuyor.

- Hormonal sistemin düzelmesinde etkilidir. Vücuttaki şeker miktarının dengede kalmasına yardımcı olur.

- Grip ve soğuk algınlığı gibi problemlerin gideril

- Mide rahatsızlığı, böbrek sorunları ve mide rahatsızlığı yaşayan bireylerde alternatif olarak tercih edilebilen bitki türüdür.

- Modern yaşamda sıklıkla karşılaşılan yorgunluk iştahsızlık sorunlarında Geven Otu faydalı biçimde tercih edilebilir.

- Akciğer kanserinde tümörlerin ilerlemesini engelleyici yapıda olduğu belirtilir.

- HIV ve benzeri virüsleri yok edici hücrelerin arttırılmasına çok faydalı olduğu aktarılmıştır.

- Hasarlı hücrelerin iyileşmesinde katkıları olduğu söylenebilir.

Geven otu ne işe yarar?

Geven Otu kullanım amacına göre fayda sağlayan bir bitki türüdür. Kişinin rahatsızlıklarından şikayetçi olması sonucunda, uzman kişiler tarafından tavsiye edilebilir. Geven otunun sağladığı yararlar saymakla bitmeyecek kadar çoktur. İsterseniz, Geven Otu ne işe yarar sorusuna yanıt bulmaya çalışalım.

Doğurganlığı arttırır

Modern hayatta doğurganlık oranlarının gittikçe aşağıya doğru seyrettiği bilim insanları tarafından belirtiliyor. Düzenli şekilde Geven Otu tüketen kadınlarda doğurganlık seviyesi artış gösterir.

Cildin esnek olmasını sağlar

Cilt esnek olmaması, yaşlılık belirtisi olan kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Geven Otu, cildin daha esnek olmasını sağlar. Bu yüzden cilt kırışıklıklarına iyi geldiğini söylemek doğru olabilir.

Farelerde idrar torbası kanserini düşürmüştür

Bilimsel deneylerde fareler üzerinde kullanıldığında, idrar torbasında oluşan idrar kanserini belli oranlarda azalttığı belirtilmiştir.

Geven bunlara benzer çok sayıda sorunun giderilmesinde yardımcı etki gösterir. Geven Otu kullanımında dikkatli olunması ve uzmanları dışında tavsiyelere kulak asılmaması gerekiyor.

Geven otu ne için kullanılır?

Geven Otu, insan sağlığının güçlenmesi, dış etkilere karşı daha sağlam durabilmesi adına kullanılabilir. Detaylandırırsak şöyle açıklamak mümkün olabilir.

Hastalıklara karşı direnç kazanma amaçlı kullanılır

Geven Otu, hastalıklara karşı diren kazanılması için tercih edilen otsu bitkidir. Kişinin henüz hasta düşmemişken dirençli olmasına katkı verir.

Beyin fonksiyonlarının gerçekleşmesi maksatlı kullanılır

Beynin vücut üzerindeki etkisini kaybetmemesi adına Geven Otu kullanılan bitkidir. Beynin daima uyanık olmasına katkı sağlar. İşlevini yitirmesini engeller.

Geven otu nasıl kullanılır?

Geven Otu genel anlamda ağız yoluyla kullanılır. Yaprakları kaynatılarak veya toz haline getirilerek kullanımı sağlanabilir. Aynı zamanda kökleri de kurutulup kaynatılarak, tüketilebilir. Kullanımdan önce uzmanlara danışılması oldukça önemlidir.