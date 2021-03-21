İspanya La Liga'nın 28. haftasında Getafe, Elche ile evinde kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısı Elche'li Pere Milla'nın 20. dakikada attığı golle deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Elche'nin golüne Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Getafe'de 84. dakikada Angel Rodriguez, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İlk golünü attı

Maçın 86. dakikasında oyundan alınan Enes Ünal, attığı bu golle Getafe formasıyla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Bu sonuçla, Getafe puanını 29'a yükseltirken Elche haftayı 25 puanda kapattı.