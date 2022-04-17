Getafe - Villarreal maç sonucu: 1-2

La Liga 32. hafta mücadelesinde Getafe sahasında Villarreal'i konuk etti.

İspanya La Liga 32. hafta mücadelesinde Villarreal, deplasmanda Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 7'de Moreno ve 16'da Trigueros attı. Getefa'nin tek golü 63'de Enes Ünal kaydetti.

Gol sayısını Villarreal'e karşı kaydettiği gol ile 15'e çıkaran genç oyuncu, 24 gollü Karim Benzema'nın arından 2. sıraya yerleşti. Enes Ünal'ı 14'er gol ile Vinicius Junior, Juanmi ve Raul de Tomas gibi isimler takip ediyor.