MENÜ

Getafe - Villarreal maç sonucu: 1-2

İspanya La Liga 32. hafta mücadelesinde Villarreal, deplasmanda Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Mili oyuncu Enes Ünal maçta 90 dakika sahada kalırken takımının tek golünü attı.

17 Nisan 2022, Pazar 00:01 Son Güncelleme:
- A +
Getafe - Villarreal maç sonucu: 1-2

La Liga 32. hafta mücadelesinde Getafe sahasında Villarreal'i konuk etti.

İspanya La Liga 32. hafta mücadelesinde Villarreal, deplasmanda Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 7'de Moreno ve 16'da Trigueros attı. Getefa'nin tek golü 63'de Enes Ünal kaydetti.

Gol sayısını Villarreal'e karşı kaydettiği gol ile 15'e çıkaran genç oyuncu, 24 gollü Karim Benzema'nın arından 2. sıraya yerleşti. Enes Ünal'ı 14'er gol ile Vinicius Junior, Juanmi ve Raul de Tomas gibi isimler takip ediyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...