Getafe - Trabzonspor maçı öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde C grubunda yer alan Trabzonspor, deplasmanda Getafe ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruba 3 puanla başlamayı hedefliyor. Sparta Prag ve AEK ile oynadığı eleme maçlarının ardından adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırmayı başaran Trabzonspor, C grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak gruplara 3 puanla başlamayı amaçlıyor.

Getafe - Trabzonspor 11'ler

Getafe: Chichizola; Nyom, Djene, Bruno, Raúl García; Kenedy, Timor, Fajr, Portillo; Ángel, Enric Gallego.

Trabzonspor 11: Uğurcan, Nóvak, Campi, Hosseini, Joao Pereira; Sosa, Obi Mikel, Doğan Erdoğan; Avdijaj, Sortloth, Nwakaeme

Peki, Getafe - Trabzonspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Getafe - Trabzonspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Getafe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 19.55'te Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.





Trabzonspor, Avrupa’da 130. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya’nın Getafe takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 130. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 172 gol gördü. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 81, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.

UEFA’da 82. maç

Trabzonspor, Getafe ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa’nın 2 numaralı kupasında 82. maçına çıkacak. UEFA Kupası’nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 81 maçın 33’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 27 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 108 gol gördü.

Üçüncü kez gruplarda mücadele edecek

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, bu sezon 3. eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımını deplasmanda elde ettiği 2-2’lik beraberliğin rövanşında sahasında 2-1 yenerek play-off turuna çıkmıştı. Karadeniz ekibi, play-off turunda ise deplasmanda Yunanistan’ın AEK takımını 3-1 yenmiş, sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın adını grup maçlarına yazdırmıştı. Bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu iki sezonda gruplardan çıkmış ancak son 16 turunda elenmişti.

Büyük takımlara karşı zaferler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere’nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya’nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya’nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere’nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter’i 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa’da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk’un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0’lık sonuçla mağlup ederek, 129 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya’nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona’ya 7-2’lik sonuçla mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor’un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.