İddaa programında İspanya La Liga’da sezon sonunnda Avrupa kupaları biletini almak isteyen Getafe, ligde üç haftadır kazanamayan Real Madrid’i ağırlarken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

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Aradan önce Villarreal deplasmanına çıkan Getafe, özellikle hücumda varlık gösteremediği maçta ikinci yarıda yediği tek golle puan alamadı ve 7 haftalık müthiş yenilmezlik serisine son verdiler. Sahasında bu sezon 9 maçta sadece Barcelona’ya kaybeden Getafe, geçen sezonda bu sahada Los Galacticos’a geçit vermemişlerdi. Ev sahibinde yedek savunmacılardan Mathias Olivera cezalı, Kenedy ise sakat. Orta sahadan Jason Remeseiro’nun ise durumu şüpheli.

Son olarak Athletic Bilbao’yu konuk eden Real Madrid, oyun anlamında büyük üstünlük sağladığı maçta bir türlü golü bulamadı ve üst üste 3. kez 2 puan kaybetti. Ligin en az gol yiyen ekibinden sadece 1 fazla gol yiyen Real Madrid, ligde 9 maçtır kaybetmiyor. Konuk ekipte Sergio Ramos cezalı. Eden Hazard’ın ise sakatlığı sürüyor.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Getafe 2012 yılından beri ligde rakibini yenemiyor.

• Real Madrid, ligdeki son 9 maçında sadece 3 gol yedi.

• Getafe’nin son 10 lig maçının 8’i karşılıklı gol yok bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Real Madrid’in maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %50’si konuk ekibin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %18’i maçta her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN’IN YORUMU

Şu ana kadar gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Getafe, zorlu bir rakibi ağırlayacak. Sezona sancılı bir şekilde başlayan Real Madrid, ligde son üc haftada beraberlikler aldı. Lider Barça ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Madrid açısından mutlaka sahadan 3 puan ile ayrılması gerektiği bir mücadele. Zorlu bir maç olacak. Fakat Madrid'in zor da olsa kazanacağını düşünüyorum.