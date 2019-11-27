Getafe maçına gençlerle...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında yarın sahasında İspanya’nın Getafe takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa’da prestij maçlarına çıkıyor.
Grupta iddiası kalmayan Bordo-Mavililer bu sezon Avrupa’daki ilk galibiyetini alarak ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Ünal Karaman, pazar günkü Galatasaray maçını düşünerek yıldızlarını dinlendirip daha önce Krasnodar maçında oynattığı Serkan Asan, Ahmet Canbaz, Fernandes, Avdijaj, Doğan Erdoğan, Muhammet Akpınar gibi gençleri sahaya sürmeyi düşünüyor.