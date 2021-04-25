İspanya La Liga'nın 33. haftasında ligde kalmamücadelesi veren Huesca ile Getafa kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı kazanan Getafe'de galibiyeti getiren goller, milli futbolcumuz Enes Ünal'dan geldi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Enes, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Getafe sahadan 2-0 galip ayrılarak ligde kalma yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Enes bu sezon ligde attığı gol sayısını 4'e yükseltti.

Bu sonuçla puanını 34'e yükselten Getafe, düşme hattıyla farkı 5'e çıkardı. Ligde sondan ikinci sırada bulunan Huesca ise bitime 5 hafta kala 27 puanda kaldı.





İlgili Haberler Galatasaray ve Trabzonspor için Aleksandar Dragovic iddiası











