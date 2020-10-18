Getafe - Barcelona maç sonucu: 1-0

İspanya La Liga'da oynadığı futbolla çok eleştirilen Barcelona, Getafe deplasmanındaydı. İlk yarısı golsüz berabere biten mücadelenin ikinci yarısında 56. dakikada penaltıdan Jaime Mata Getafe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Mata 71. dakikada yerini Milli futbolcumuz Enes Ünal'a bıraktı.

Barcelona'da teknik direktör Koeman'ın son dakikalarda yaptığı değişiklikler de fayda etmeyince Katalanlar sahadan puansız ayrılmak zorunda kaldı. Lionel Messi de 90 dakika sahada kalmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Gelecek hafta La Liga'da Real Madrid - Barcelona kapışması olacak.



