GESF tarafından düzenlenen Golbol Erkekler 3. ve 4. Lig ile Kadınlar 2. Lig 1. devre turnuvaları Niğde’de başladı. 5 Şubat Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya, 30 ilden 30 takım katılıyor. Lig usulüne göre oynanacak turnuvanın ilk ayağı, 10 Ağustos Salı günü sona erecek. Gelecek aylarda yapılması planlanan turnuvanın 2. devresinin sonunda, ilk üçe giren takımlar bir üst lige çıkacak, son 3 takım ise ligden düşecek.

GESF Başkanı Hasan Sayyıdan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, golbolun federasyon olarak en çok önemsedikleri branşlardan olduğunu belirtti.

Erkeklerde 4, kadınlarda ise 2 golbol ligi bulunduğunu ifade eden Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Bu liglerde başarılı olan 3 takım, bir üst lige çıkarken, başarısız olan 3 takım ise alt lige düşecek. Güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. Pandemi şartlarına dikkat ediyoruz ve salgının sporcularımıza bulaşmaması için de özen gösteriyoruz. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında erkek ve kadın golbol milli takımlarımızdan madalya bekliyoruz. Judoda 5 sporcumuz, atletizmde 4 sporcumuz olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu sporcularımızın da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Hedefimiz, 3’ü altın 6 madalya. İnanıyorum ki Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda başarıya ulaşacağız. Tarihi yaşayan değil, tarihi yazan bir federasyon olmak istiyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ise her branşta olduğu gibi golbolde de sporculara destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Sporcuların kentin adını en iyi şekilde duyuracaklarına inandıklarını dile getiren Ötgünlü, "Tüm branşlarımızda sporcularımızdan başarı geldiğinde hepimiz mutlu oluyor, gururlanıyoruz. Ama engelleri aşarak, ’Gençlik spor engel tanımaz’ diyerek azmeden, bu sporcu kardeşlerimizi görünce ayrıca gururlanıyoruz. Bu müsabakaya katılan tüm sporcularımızın, diğer engelli kardeşlerimize örnek teşkil etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)