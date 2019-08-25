Türkiye’nin sanal iddaa dünyasındaki en güçlü markası www.misli.com; 28 Ağustos’tan itibaren yepyeni içeriğiyle iddaaseverlerin karşısına çıkacak. Aylardır konuşulan ve herkesin merakla beklediği yeni İddaa’da ne gibi değişiklikler olacak? Bu sorunun yanıtlarını www.misli.com Kurumsal İletişim Müdürü Nazlı Öztürk’ten aldık...

www.misli.com’da Canlı Bahis ne zaman başlıyor?

Hem www.misli.com ailesi olarak bizlerin, hem de oyuncularımızın beklediği büyük gün 28 Ağustos. Bu tarihten itibaren bültenimizde Canlı Bahis oynatabileceğimiz maçlar yer alacak.

Canlı Bahis sadece web sitesi üzerinden mi oynanabilecek?

Misli.com üyeleri; yenilenen Misli mobil uygulamaları, mobil sitesi ve web sitesi üzerinden yani tüm platformlarımızdan Canlı Bahis oynayabilecek. Yaptığımız birçok yenilik ve servislerimizle birlikte yeni dönemde Misli.com olarak hem çok iddialıyız, hem de çok iyi hazırlandık.

Misli.com’da başlayacak yeni oyunlar hangileri?

Misli.com’un Canlı bahis içeriğinde futbol, basketbol, tenis, voleybolun yanı sıra artık snooker ve hentbol de yer alacak. Yeni oyunlarımızın arasında “Sıradaki Golü Kim Atar?”, “Maçın Kalanını Kim Kazanır?”, “Hangi Yarıda Daha Çok Gol Olur?”, “Uzatmaları Kim Kazanır?”, “Uzatmalar Alt/Üst” gibi alternatifler var. Ayrıca “Korner Bahisleri” de Misli.com bülteninde yer alacak.

Basketbolda yenilik var mı?

Basketbolda yeni bahis türlerimiz var. Üyelerimizin en keyif alacağını düşündüğümüz yeni favori oyun “Ev Sahibi Toplam Sayı Alt/Üst” ve “Deplasman Takımı Toplam Sayı Alt/Üst” olarak göze çarpıyor.

Canlı Bahis nasıl oynanır?

Canlı bahis; müsabakanın başlangıcından birkaç dakika önce açıklanacak oranlarla birlikte bitiş düdüğüne kadar (uzatma durumu yoksa) oynanabilecek. Ayrıca canlı Bahis kombine etmeden tek maç oynanabilecek. Tek maçların sayısı çoğalacak, oranlar yeni dönemle birlikte yükselecek ve artık bahisçiler daha fazla kazanabilecek.

Canlı Bahisi neden Misli.com’da oynayalım?

Canlı bahis; Misli.com mobil uygulamalarından, mobil sitesi ve web sitesi üzerinden hızlı ve en gelişmiş teknolojik olanaklar ile oynanabilecek. Canlı bahis deneyimini en iyi şekilde yaşayabileceğiniz kolay ara yüz, kazandıran tüyolar ve akıllı yan servisler Misli.com’da olacak. Türkiye’nin yasal bahis sitesi Misli.com’da para çekme ve yatırma işlemlerinizi en güvenli şekilde yapabilirsiniz. Para çekme işlemlerinde yasal olarak kazancınızı anında banka hesabınıza aktarıp, dilediğiniz zaman banka hesabınızdan Misli hesabınıza para gönderebilirsiniz.

Yeni içeriğinizle ilgili sürprizleriniz neler?

Çok güçlü bir yorumcu kadrosuyla geliyoruz. Sporseverlerin yakından tanıdığı ve keyifle takip ettiği Ali Ece, Serdar Ali Çelikler, Fuat Akdağ, Evren Göz, Can Tongo, Ceyla Büyükuzun ve Mutlu Ulusoy gibi isimler Misli.com bünyesinde olacak. Canlı yayınlarda dev ekibimizle sürprizlere hazırlanıyoruz. Yeni dönemde Misli.com’da heyecan çok diyor, kampanyalar ve sürpriz hediyelerimizle üyelerimizi Misli’ye davet ediyoruz.