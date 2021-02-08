24.haftada Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi, Beşiktaş ise sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi ve üç ezeli rakip 48'er puanla sıralandı. Genel averaja bakılan bu haftada Galatasaray +29 averajla lider, Beşiktaş +24 averajla 2.sırada, Fenerbahçe +20 averajla 3.sırada yer aldı. İkili ya da üçlü averaj hesapları tüm maçlar tamamlandıktan sonra yapılacak.

Süper Lig'de son yılların en büyük şampiyonluk yarışına sahne olan sezonda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, zaman zaman kötü seriler yaşadı ve zirvenin gerisinde kaldı ama geri dönmeyi başardı. Son olarak Galatasaray, 19.haftada 5'er puan gerisindeki iki ezeli rakibini bu hafta yakaladı. İşte geri dönüşleri..

Beşiktaş 9 puan farkı kapattı, lider oldu

Beşiktaş sezona kötü başlamıştı. Avrupa Kupalarında alınan kötü sonuçların yanında transferlerin takıma adapte olması biraz zaman alınca Sergen Yalçın'ın ekibi 5.haftada lider Alanyaspor'un 9 puan gerisinde kalmıştı. Milli takım arasından sonra müthiş performans gösteren Beşiktaş, 16.haftada ise 31 puanla zirveye çıktı. Son 3 haftaya kadar lider olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Antalyaspor kayıplarına rağmen Konyaspor maçını kazanıp zirveye ortak oldu

5.Hafta Puan Durumu 16.Hafta Puan Durumu

13 puan Alanyaspor (L) 31 puan Beşiktaş (L)

11 puan Fenerbahçe 30 puan Alanyaspor

7 puan Galatasaray 30 puan Galatasaray

4 puan Beşiktaş 29 puan Fenerbahçe





Fenerbahçe geriye düştü ama 9 maçlık seri ile geri döndü

Fenerbahçe özellikle 2020 yılı Kasım ayı ile 15 Aralık arasında ciddi düşüş yaşadı. Beşiktaş, Y. Malatyaspor ve Konyaspor karşısında evinde kaybeden Erol Bulut'un ekibi daha sonra Galatasaray maçına kadar 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlikle yeniden lider oldu. Fenerbahçe zirveyi derbide yitirdi ama puan olarak ezeli rakiplerinin gerisinde kalmadı

13.Hafta Puan Durumu 23 .Hafta Puan Durumu

26 puan Alanyaspor (L) 48 puan F.Bahçe (L)

23 puan Galatasaray 45 puan G.Saray

23 puan Fenerbahçe 45 puan Beşiktaş

22 puan Beşiktaş 39 puan Trabzonspor





Galatasaray iki rakibinin de 5 puan gerisine düştü ama 5'te 5 ile geri döndü

Galatasaray ise özellikle Beşiktaş derbisinde aldığı yenilgi ile geride kalmıştı. Hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin 5'er puan gerisinde 4.sırada kalan Fatih Terim'in ekibi Muslera'nın dönüşü, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in katkıları ile son 5 haftada 5 galibiyet aldı ve lider oldu. Çok kritik Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe derbisi kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışında 'bende varım' dedi.

19.Hafta Puan Durumu 24 .Hafta Puan Durumu

38 puan Beşiktaş (L) 48 puan G.Saray (L)

38 puan Fenerbahçe 48 puan Beşiktaş

34 puan Gaziantep 48 puan Fenerbahçe

33 puan Galatasaray 41 puan Alanyaspor





Sezonların ikinci yarıları itibarıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1992-93 sezonu 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı. Sözü geçen sezonu Galatasaray averajla şampiyon bitirmişti





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr