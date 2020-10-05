Gerede Belediyesi ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından büyük bir titizlikle altyapısı hazırlanan ve Türkiye'de ilk olma özelliği bulunan tekerlekli kayaklı koşu pistinin yapımı önümüzdeki günlerde tamamlanarak faaliyete geçecek. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın büyük gayretleri sonrasında 2500 ve 1800 metre olan kayaklı koşu pistlerinin yapımında sona gelindi. Türkiye’de Kayaklı koşu ve tekerlekli kayak sporcularına önemli katkı sağlayacak pistlerin asfaltlama aşamasındaki denetlemelere Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya ve uluslararası organizasyonlar daire başkanı Necati Kaplan katıldı.

ALİ OTO: GEREDE'DE ŞAMPİYONLARIN YETİŞECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM

Pistlerin yapımında büyük emeği olan Gerede Belediye başkanı Mustafa allara çok teşekkür eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Bu projeyi uzun zamandır yapmayı planlıyordum. Sayın Mustafa Allar ile pistlerin yapımı konusunda bir araya geldik. Kendisinin bize desteği ile Gerede'de şampiyonların yetişeceğine yürekten inanıyorum. Kayaklı koşu ve tekerlekli kayak pisti tamamlanmak üzere. Türk sporuna ve camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

DHA