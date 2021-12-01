Barcelona'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique, takımın yeni teknik direktörü Xavi'den Messi'nin Katalan ekibinden ayrılmasına kadar birçok konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AS'ta yer alan habere göre bir televizyon programına katılan Pique, takımın yeni teknik direktörü Xavi'nin Katalan ekibine getirdiği ve gündem yaratan kuralları ile ilgili olarak, "Xavi'nin her teknik direktör gibi kuralları var. Sörf veya elektrikli bisiklet hakkında hiçbir şey söylemedi. İzin verilip verilmediğini bilmiyorum. Ama gerekli olan bazı kuralları belirledi ve biz de uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

"Onu hayal kırıklığına uğratamayacağınızı biliyorsunuz"

Antrenör olarak eski bir takım arkadaşına sahip olmanın nasıl bir his olduğu sorusuna ise Pique, "Xavi'nin eski bir takım arkadaşı olması olumlu bir şey mi değil mi bilmiyorum. Ek bir baskı ama iyi yönde. Onu hayal kırıklığına uğratamayacağınızı biliyorsunuz. Senin hangi seviyede olduğunu ve neler yapabileceğini biliyor." sözleri ile cevap verdi.

"Messi tarihin en iyisi"

Lionel Messi'nin sezon başında takımdan ayrılıp PSG'ye transfer olmasına değinen tecrübeli stoper, Messi'nin ayrılışını şu sözler ile anlattı: "Çok zor bir gündü. 16 yıldır takım arkadaşıydık. Neredeyse bir kardeş gibiydi. Şahsen benim için zordu. Bu sezon bizim için işler iyi başlamadı çünkü tarihin en iyi oyuncusunu kaybettik. Dün gece Ballon d'Or'u kazandı ve bu onun tarihin en iyisi olduğunu kanıtlıyor."

Real Madrid sözleri

Real Madrid'e transfer olmak için kendisine ne teklif edilmesi gerektiği sorulan Pique, kesin bir şekilde "Bu tamamen imkansız". şeklinde yanıt verdi.

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