Gerard Pique: Fazladan birkaç günün zararı olmaz

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, çok kısa bir sürede tüm dünyayı saran corona virüs pandemisinin İspanyol futbolu üzerindeki etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 09:05 Son Güncelleme:
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Gerard Pique: Fazladan birkaç günün zararı olmaz

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, çok kısa bir sürede tüm dünyayı saran corona virüs pandemisinin İspanyol futbolu üzerindeki etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligin 12 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak olmasını eleştiren başarılı savunma oyuncusu, "Oldukça uzun bir süre boyunca futboldan uzak kaldık ve sakatlık riskiyle burun buruna gelmemek adına iyi hazırlanmamız gerektiğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Eğer benim fikrimi soracak olursanız, birkaç gün daha ertelemenin kimseye zararı olmaz." ifadelerini kullandı.

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