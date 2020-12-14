Gerard Houllier kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier, dün gece hayatını kaybetti. 73 yaşında dünyaya gözlerini yuman teknik adam Fransa Milli Takımı, Liverpool ve Lyon gibi önemli kulüplerde görev almıştı.

Gerard Houllier kimdir, kariyerinde hangi başarılar yakaladı?

Bir dönem Fransa Milli Takımı'nı da çalıştıran Houllier, kariyeri boyunca 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 2 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

Fransız futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Houllier, Michel Hidalgo ve Robert Herbin'den sonra 2020'de hayatını kaybeden bir diğer önemli Fransız futbol adamı oldu.

Gerard Houllier geçtiğimiz hafta umut veren bir açıklama yapmış ve “Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını iletmişti.

Ünlü teknik direktörün ölümü futbol dünyasını yasa boğarken birçok ünlü isimden Houllier paylaşımı geldi.