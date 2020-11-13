Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes'i konuk etmeye hazırlanan Panathinaikos'un başantrenörü Georgios Vovoras, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in geçen sezonun en iyi takımı olarak mükemmel bir kimyaya sahip olduğunu belirten Vovoras, "Bentil ve Auguste takıma döndüler ama tam anlamıyla istediğimiz düzeyde olamayacaklar. Nedovic'in oynama durumu maç saatinde belli olacak. Bacağında bir çekme var. Nüksetme korkusu var ve biz de riske girmeyeceğiz. Bunlar bahane değil. Bu sezonun farklı olduğunu ve her türlü soruna hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyoruz. Anadolu Efes, geçen sezonun en iyi takımıydı. Kadrolarını korudular ve mükemmel de bir kimyaya sahipler. Mükemmel pick and roll oynayan 3 oyuncuları var. Bu noktada fark yaratacak nokta bizim savunmamız olacak. Hücumda hata yapabiliriz ama savunmada buna izin veremeyiz. Fenerbahçe'ye karşı oynanan maç bunun en iyi örneği. Mack, önemli bir kişiliğe ve yaratıcılığa sahip. Bizim ihtiyacımız olan şeyler de bunlar. Uyum sağlamak zaman alıyor ama hazır olacak ve forma giyecek" dedi.