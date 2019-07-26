Milli futbolcu Merih Demiral'ın Serie A devi Juventus'a transferinin yankıları sürüyor. 21 yaşındaki stoperin Torino kulübüne gitmesiyle ilgili bir yorum da Aytemiz Alanyaspor'dan eski takım arkadaşı Georgios Tzavellas'tan geldi. Tzavellas, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Merih'ten övgüyle bahsederken şunları söyledi:

"Onu bir yıl önce ilk kez gördüğümde kısa süre içerisine bizden ayrılacağını anlamıştım. Merih, çok olgun biri ve hiç kimseden korkmuyor. Yalnızca kazanmayı ve her top için savaşmayı düşünüyor. Kendisinin Juventus'ta kalıcı olacağına inanıyorum. Onun kiralanması ya da Milan'a gitmesinden yana değilim. Bence Merih, kesinlikle takımda tutulmalı. Onu Kostas Manolas'la aynı seviyede görüyorum. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Juventus'un stoperi olabilecek bir oyuncu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler