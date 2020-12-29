Georgios Tzavellas: Başakşehir maçında gerçek gücümüzü gösterebiliriz

BAŞAKŞEHİR TAM İSTEDİĞİM GİBİ OYNUYOR. ONLARI YENECEĞİZ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Tzavellas, "Gaziantep maçında, hiş şüphe yok ki en iyi oyunumuzu oynamadık. Bu sezon ilk defa ciddi bir konsantrasyon sorunu yaşadık. Herkes bizimi iyi bir takım olduğumuz biliyor. Artık geriye bakmayacağız. Son bir kaç haftaya kadar yaptıklarımıza bakmamız, çözümü de bulmamızı sağlar. Elbette iyi bir zaman yaşamıyoruz. Ama tüm takımlar benzer süreçleri yaşar. Ama bunu değiştirebiliriz. Önümüzde bir fırsat var. Başakşehir maçında gerçek gücümüzü gösterebiliriz. Başakşehir ligin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Açık futbol oynuyorlar. Tam da benim sevdiğim gibi. Umuyorum, son üç maçta olduğu gibi oynamayacağız. Gerçek kimliğimizi ortaya koyacağız. Bu sefer onları yeneceğiz" dedi.

YENİ KONTRAT

Tecrübeli futbolcu, "Alanyaspor'la 2 yıl daha yeni kontrat yaptım. Bundan dolayı çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapıyorum. Teknik direktör, teknik heyet, tüm ekiple çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle iyi bir ortamda kalmamak hata olurdu" şeklinde konuştu.

PELKAS GÜÇLÜ BİR KARAKTER

Yunan milli takımından arkadaşı, Fenerbahçeli Pelkas için ise Tzavellas, "Pelkas çok iyi bir futbolcu. Her şeyden önce çok güçlü bir karakter. Büyük bir takıma geldi. Elbetteki Fenerbahçe'de çok baskı olur. Büyük takımlarda hep böyledir. Bence şu ana kadar çok iyi oynadı. Bundan sonra da en iyi versiyonunu gösterecek. 10 numaraları pozisyonda çok daha başarılı olacaktır" dedi.