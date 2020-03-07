Georgios Bartzokas: Anadolu Efes haklı bir galibiyet aldı

Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Anadolu Efes'e konuk olan Olympiakos, sahadan 91-79 mağlup ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes’in haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Lacivert-beyazlı takımda 40 sayı üreten yıldız oyuncu Shane Larkin’in performansına değinen Bartzokas, "Anadolu Efes’i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz, THY Avrupa Ligi’nin en iyi takımı olmak için yapbozda çok iyi parçalara sahip. Bugün Larkin çok iyi performans gösterdi. Maça iyi başlamıştık ama sonrası bizim için zor oldu. Formunda olan Larkin’i tutmak çok zordu. Maç boyunca 19 top kaybı yaptık. Bu inanılmaz büyük bir sayı. Bu da kötü olmamızın başlıca sebebiydi. Savunma ve hücumda kötüydük. Bu maç sonucunun gayet adil olduğunu söyleyebilirim. İyi ve genç oyuncularımız var ama çoğu Avrupa Ligi seviyesine hazır değil." şeklinde görüş belirtti.