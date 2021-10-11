Yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılarak bonservissiz bir şekilde PSG'nin yolunu tutan Georginio Wijnaldum, Ligue 1'deki zorlu başlangıcının ardından mutlu olmadığını dile getirdi.

Goal'de yer alan habere göre son beş Ligue 1 maçından sadece birinde ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirerek, "Tamamen mutlu olduğumu söyleyemem. Son yıllarda çok fazla forma giydim ve her zaman formdaydım. Bu kez farklı ve galiba buna alışmak zaman alıyor. Ama bu futbol ve bununla başa çıkmayı öğrenmem gerekecek." ifadelerinde bulundu.

Wijnaldum bugüne kadar PSG formasıyla 11 maçta çıktı ancak henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.







