Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, Kevin N'Koudou ve Hasic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 31'e yükselten Kartal, haftayı lider kapattı. Maçın yıldızlarından olan N'Koudou, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Çok önemli bir maçtan galip ayrıldıklarının altını çizen tecrübeli oyuncu, "Çok önemli bir maçtı. Sonucunda liderliğin geleceğini zaten biliyorduk. Bunu taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Liderliği sezon sonuna dek taşımayı çok istiyoruz." dedi ve ekledi:

'Herkes savaştığı için galibiyete ulaştık'

"Maçları tek tek düşünmek zorundayız. Liderliği sürdürmek için hemen yarından itibaren çarşamba günkü maçımızı düşünüp kazanmak zorundayız. Gol attığım için maçın adamı beni seçebilirler ama herkes savaştı. Herkes savaştığı için galibiyete ulaştık. Benim bu ödülü alıp almamam umrumda bile değil. Ersin de çok iyi kurtarış yaptı, herkes çok iyi çalıştı bugün."