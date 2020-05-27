ABD'nin Minneapolis cinayetinde dört polis memuru, siyahi bir kişiyi gözaltına alırken boğarak öldürdü. George Floyd isimli kişinin ölümünün ardından dört polisin işine son verildiği belirtilirken, binlerce kişi sokağa çıkarak gösteri düzenledi. Polis ve göstericiler arasındaki çatışmaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüğü belirtildi. Floyd duyduğu acı sonrası “nefes alamıyorum” sözlerini kullansa da ABD polisi geri adım atmadı. Çevrede olan ve olayı görüntüleyen kişiler de polisi uyararak Floyd’un nefes alamadığını belirtti. Bir süre sonra Floyd’un hareketsiz kalmasının ardından çevredekiler polislerden onun nabzını kontrol etmesini istedi.

Sağlık görevlileri sedyeyle Floyd’u almaya gelene kadar ABD polisi dizlerini Floyd’un boynundan çekmedi. Son sözleri “nefes alamıyorum” olan Floyd’un ölümünün ardından ABD halkı sokaklara döküldü. Daha önce birçok kez ABD polisinin siyahi şüphelilere karşı olan sert tutumu yine dünya genelinde büyük tepki topladı.

George Floyd kimdir?

1974 ABD doğumlu olan George Floyd, Houston'dan Minneapolis'e çalışmak için gelmişti. Conga Latina Bistro'da güvelik görevlisi olarak çalışan Floyd'un son nefesini verirken 'anne anne' demesi yürek burkan bi olayı gün yüzüne çıkarttı. 46 yaşındaki Floyd'un annesini geçen sene kaybettiği ve onu unutamadığı belirtildi.

"Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı"

Vatandaşların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırarak diziyle boynuna bastığı Floyd, dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvarmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti. Floyd’un gözaltına alınma şekline tepki gösteren Belediye Başkanı Frey, Facebook hesabından siyahi toplumundan özür dileyerek "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." ifadesini paylaşmıştı.

Akıllara Eric Garner olayı geldi

Bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd’a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz’unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı.

LeBron James yine sessiz kalamadı

Minneapolis kentinde halk sokaklara dökülerek polisin orantısız güç kullanmasını protesto ederken spor dünyası da bu vahşete sessiz kalamadı. Toplumsal konulardaki çıkışlarıyla bilinen LeBron James, 2016 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından ırkçılığa karşı başlatılan 'diz çökme' protestosunu hatırlattı. George Floyd'un öldürüldüğü an ile Colin Kaepernick'in ikonik duruşu arasındaki benzerliğe dikkati çeken LeBron James, "Şimdi anladınız mı bunun neden yapıldığını? Yoksa sizin için bazı şeyler hala net değil mi?" yazdı. LeBron James'in söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Yaklaşık 3 milyon beğeni alan paylaşımın altına ünlü spor figürleri de destek yorumları yazdı.