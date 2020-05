Angie Best, ünlü İngiliz futbolcu George Best'in alkolizm ve depresyon sorunlarının kendisi ve oğulları Calum üzerindeki etkilerini anlattı. Daily Mail'e konuşan 67 yaşındaki eski model, Manchester United oyuncusu Best ile 6 yıl evli kalmıştı.

George ile tanıştığında ne gibi bir zorluğa bulaştığını bilmediğini ifade eden Angie Best, "Onu sevmemek imkansızdı, herkes severdi. Tatlı ve sevgi dolu bir adamdı" diye konuştu ve şunları söyledi:

"Rehabilitasyona gitmeyi iki kere denedi. Ama tamamen faydasızdı. Klinikteki kadınlarla bile beni aldatmasından başka bir sonucu olmadı. George'tan vazgeçmek istemedim. Bunu düzeltmenin bir yolu olmalı dedim. Ama çözüm bulamadık. Şimdi anlıyorum ki George düzelmek istemiyordu."

"İLAÇLARI CEPLERİNDE BULURDUM"

Sözcü'nün haberine göre George Best'in meşhur partilerini kontrol etmek isteyen Angie Best hep başarısız olduğunu söyledi:

"Bir alkolikle evli olmak kişiyi çok çirkin, kötü birine dönüştürüyor. İçki içtiğinde kusmasını sağlayan ilacı aldığını dilini kaldırıp kontrol ederdim ama o ilacı dişi ile dudağının arkasına saklamış. İlaçları ceplerinde bulurdum. Bir kere durum o kadar kötü hale geldi ki çayına uyku ilacı koydum ve 24 saat boyunca uyudu. Çok korktum onu bir daha yapmadım. Arkadaşlarına içmesine izin vermeyin derdim ama onların umurunda değildi."

"DOĞUMDAN 3 HAFTA SONRA ORTADAN KAYBOLDU"

Evliliklerinin 3. yılında oğulları Calum'un doğduğunu belirten Best, doğumdan 3 hafta sonra George Best'in 2 hafta ortadan yok olduğunu belirtti. Çift bu olaydan 1 yıl sonra ayrı yaşamaya başladı. Angie ABD'de kalırken Calum ise babasını görmek için düzenli olarak İngiltere'ye gidiyordu.

Goerge Best'in otel odasında 11 yaşındaki Calum'u bırakıp içmeye gittiğini iddia eden Angie, "Calum çok kötü hikayelerle geri gelirdi. Elimden bir şey gelmiyordu. Kızmak sorunu çözmeyecekti. George bırakın babalık yapmayı, burnunun ötesini göremeyen bir insandı ama Calum'un onu görmesini hiç engellemedim. Bir çocuğun hem anneye hem babaya ihtiyacı var" diye konuştu.

"ŞU AN İSTEDİĞİM İLİŞKİYİ YAŞIYORUM"

"Şu an istediğim ilişkiyi yaşıyorum. Mark içmiyor ve çok sağlıklı. Pişmanlık duyduğum hiçbir şey yok. Oğlum çok iyi ve benim hayatım da harika. George'un bunları görememesi çok yazık ama bu onun seçimiydi" diyen Angie Best, 22 yıldır eski hokey oyuncusu Mark Miller ile beraber Londra'nın dışında yaşıyor.

Ünlü futbolcu George Best, "1969'da kadınları ve alkolü bıraktım. Hayatımın en kötü 20 dakikasıydı" sözleriyle hatırlanıyor.