George Best: 'Hayatımın en kötü yirmi dakikası!' raflarda

İngiltere’nin prestijli spor ödüllerinden biri olan William Hill Spor Kitabı Ödülü’nü üç defa kazanmış İngiliz gazeteci ve spor yazarı Duncan Hamilton’ın, çok uzun soluklu araştırmaların ardından kaleme aldığı George Best: Hayatımın En Kötü Yirmi Dakikası, İnkılâp Kitabevi etiketiyle ilk kez Türkçeye çevrildi.

Duncan Hamilton kitapta, daha önce futbol dünyasında görülmemiş giyim tarzıyla, marjinal hayatıyla ve tabii ki yakışıklılığıyla Beatles’ın beşinci üyesi olarak da anılan; sloganlarda “Maradona Good, Pele Better, George Best” (Maradona iyi, Pele daha iyi, George en iyisi) diye anılan; futbol tarihinde ve gönüllerde kendine büyük bir yer edinmiş George Best’i anlatıyor. George Best: Hayatımın En Kötü Yirmi Dakikası, futbolun henüz bir endüstriye dönüşmediği yıllarda eşsiz bir futbolcunun, Manchester’ın 7 Numara efsanesinin hayatına yakından bir bakış sunuyor.

DUNCAN HAMILTON HAKKINDA

Duncan Hamilton Aralık 1958’de Newcastle’da doğmuş gazeteci ve spor yazarıdır. Kariyeri boyunca İngiltere’nin prestijli spor ödüllerinden biri olan William Hill Spor Kitabı Ödülü’nü üç defa kazanmıştır. Provided You Don't Kiss Me: 20 Years with Brian Clough adlı kitabıyla büyük övgü toplamış ve bu kitapla çoksatanlar listesinde birinci sıraya yükselmiştir. Hamilton, en görkemli yıllarında Nottingham Forest kulübünün muhabirliğini yapmış ve kulübün 1979 ve 1980 yıllarındaki Avrupa Kupası şampiyonluklarını haberleştirmiştir. Nottingham ve Leeds’de yürüttüğü 32 yıllık gazetecilik kariyeri sonrasında vaktinin büyük bir kısmını yazdığı yazılara ve yeni kitaplarına ayıran Hamilton, eşi Mendy ile birlikte West Yorkshire, Menston’da yaşamaktadır.

ULUS BORA ORAN HAKKINDA

1993 doğumlu çevirmen Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamıştır. İngilizce ve Fransızcadan çeviriler yapmaktadır.