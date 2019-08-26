Belçika ligi ekiplerinden Gent'te top koşturan Ukraynalı santrfor Roman Yaremchuk'un adı, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Roma başta olmak üzere pek çok kulüple birlikte anılmıştı. 23 yaşındaki golcü oyuncunun geleceği hakkındaki dedikodulara son noktayı ise hocası Michel Louwagie koydu.

Deneyimli teknik adam, konuyla ilgili olarak İtalya'da yayın yapan Tele Radio Stereo adlı radyo kanalına verdiği demeçte "Yaremchuk'u satmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandı. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan yıldız isim, bu sezon takımıyla çıktığı 8 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler