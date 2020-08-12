Menemenspor’un geçtiğimiz sezonun başında Arnavutluk takımı Laçi’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Gentian Selmani, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İzmir ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Selmani'ye Fenerbahçe kenca attı. Altay Bayındır'a alternatif arayan Sarı Lacivertli ekip, Selmani transferi için Menemenespor ile görüşmelere başladı. Menemenspor yönetiminin özellikle İtalyan kulüplerinin yakından takip ilgilendiği Selmani’den iyi bir gelir bekledikleri gelen haberler arasındaydı.

Toplam 35 futbolcunun mücadele ettiği Ekol Göz Menemenspor’da 32 maçta 2880 dakika sahada kalan kaleci Gentian Selmani en istikrarlı isim oldu. Menemenspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Selmani için İtalya'nın Bologna, Yunanistan'ın Olymipakos, Rusya'nın Spartak Moskova ve Krosnadar, ile Ukrayna'nın Zorya ekiplerinin devrede olduğu vurgulanmıştı.

Selmani'nin gelcekte çok iyi bir kariyere sahip olacağını dile getiren Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Kalecimiz çok yetenekli ve disiplinli. Tekliflerin gelmesi çok doğal. Ancak şu an koronavirüs salgınından kurtulup yeniden futbola dönmek önceliğimiz. Her şey düzeldiğinde transferler de gerçekleşir" diye konuşmuştu.

Gentian Selmani kimdir, nereli?

9 Mart 1998 yılında Arnavutluk'un Kruje şehrinde dünyaya gelen Selmani, futbola ülkesinin Partizani takımında başladı. Ardından KS Kastrioti Kruje ve KF Laçi formaları giyen Arnavut kaleci, geçtiğimiz sezonun başına Menemenspor'a bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu.

Selmani, ülkesinin A Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Bu sezon toplam 35 futbolcunun mücadele ettiği Ekol Göz Menemenspor’da 32 maçta 2880 dakika sahada kalan kaleci Gentian Selmani en istikrarlı isim olmayı başarmıştı. 1.88 boyunda olan Selmani'nin piyasa değeri ise 500 bin euro.