TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani'nin Boluspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelen Bolusporlu kurmayların Arnavut kalecinin bonservisi konusunda büyük ölçüde el sıkıştığı ve transferin hafta sonu resmiyet kazanacağı bildirildi.

Selmani'nin de maddi sıkıntılardan dolayı Boluspor'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Menemenspor, genç forveti Murat Elkatmış'ı da 500 bin TL karşılığında 2'nci Lig ekibi Bodrumspor'a satmıştı. Menemenspor’a geçen sezon başında Arnavutluk’un KF Laçi takımından gelen 22 yaşındaki file bekçisi ilk senesinde 32 lig maçına çıktı. Selmani bu sezon da 18 maçta oynadı.

DHA