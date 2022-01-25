Gent vs Oostende maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Belçika liginde inişli çıkışlı performans sergileyen Gent, son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet aldı. Son mücadelesinde Charleroi ile 0-0 berabere kalan ev sahibi takım son 3 maçın 2'sinde gol bulamadı. Ev sahibi takımda en büyük eksik 26 maçta 16 gol aran Tarik Tissoudali. Milli takımda olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Oostende ligde aldığı üst üste kötü sonuçların ardından küme düşme potasında yer alıyor. Gol yollarında büyük sorun yaşayan misafir takım 5 dış saha maçının 4’ünde gol bulamadı ve kalesinde 6 gol gördü. Misafir takımın en önemli istatistiği 18 takım bulunana Belçika liginde deplasmanda en az gol yiyen 7. takım konumunda.

Ligde zorlu fikstür bulunan Oostende ateş hattından uzaklaşmak için bu maçta daha fazla çaba sarf etmeleri gerekiyor. Mücadelenin az gollü ve ev sahibi takımın puan ya da puanlar almasını bekleyebiliriz.